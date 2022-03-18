Экстремальная посадка самолета на "брюхо" в Чехии

Опубликованы кадры аварийной посадки легкомоторного самолета в Чехии, совершенной накануне, 17 марта, в аэропорту Слани под Кладно в Среднечешском крае, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Пилот самолета Cessna 172RG сообщил диспетчеру о том, что у него возникли проблемы с шасси.

Около часа летчик вырабатывал топливо, кружа в зоне ожидания - в это время полосу готовили к приземлению. В частности, для обеспечения безопасной посадки пожарные покрыли ее густым слоем пены.

Как сообщили в полиции, все прошло благополучно - пилот сумел аккуратно посадить неисправное воздушное судно на борту которого находились два человека, никто из них не пострадал.

Причины инцидента устанавливаются.