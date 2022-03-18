https://news.day.az/world/1445765.html ЧП на трассе в России: у автобуса отскочило колесо - ВИДЕО
ЧП на трассе в России: у автобуса отскочило колесо - ВИДЕО
ЧП, которое произошло накануне вечером на трассе в Ярославле, могло привести к серьезным последствиям. Как передает ГТРК "Ярославия", прямо во время движения у пассажирского автобуса отвалилось колесо, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Происшествие зафиксировал дорожный видеорегистратор, его выложили в соцсети. На кадрах автобус двигается по средней полосе на Московском проспекте. Вдруг из-под его колес начинают сыпаться искры, затем в направлении проезжающих машин летит колесо.
Участники движения чудом не пострадали, покрышка проскочила мимо. При этом в автобусе ехали люди. Пострадавших тоже нет.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре