Минобороны России показало кадры боевой работы подбитого Ка-52 под Киевом

Минобороны России показало уникальные кадры боевой работы передовой группы ударных вертолетов Ка-52, которые обеспечивали высадку десанта на одном из украинских аэродромов под Киевом, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Отмечается, что командир ведущего Ка-52 попал под огонь ПЗРК и прикрыл своей машиной группу вертолетов Ми-8 с тактическим десантом. Ка-52 вызвал огонь на себя. Вертолет ведущего был обстрелян 18 раз из ПЗРК с земли и зенитными установками.

Экипаж совершил вынужденную посадку.

"Мужики, я подбит... Обозначаю себя, иду на вынужденную (посадку). Борт управляем", - заявил пилот.