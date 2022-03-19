ВСУ обнаружили брошенную российскую военную технику

Украинские военнослужащие обнаружили самоходную артиллерийскую установку (САУ), которую бросили российские военные. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Еще один трофей. Брошенная российскими военными САУ, с табличкой-напоминанием "Антифриз - яд", - говорится в сообщении.