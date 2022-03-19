ВСУ обнаружили брошенную российскую военную технику
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Украинские военнослужащие обнаружили самоходную артиллерийскую установку (САУ), которую бросили российские военные. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Еще один трофей. Брошенная российскими военными САУ, с табличкой-напоминанием "Антифриз - яд", - говорится в сообщении.