https://news.day.az/world/1445802.html ВСУ обнаружили брошенную российскую военную технику - ВИДЕО
ВСУ обнаружили брошенную российскую военную технику - ВИДЕО
Украинские военнослужащие обнаружили самоходную артиллерийскую установку (САУ), которую бросили российские военные. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
"Еще один трофей. Брошенная российскими военными САУ, с табличкой-напоминанием "Антифриз - яд", - говорится в сообщении.
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