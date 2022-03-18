Сколько человек покинуло Украину?

С начала российской операции Украину покинули свыше 3,2 млн человек. Об этом сообщает официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Шабию Манту, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Последние данные насчитывают 3,27 миллиона беженцев", - заявила она.

По словам Манту, из общего числа беженцев 184 563 человека приехали на территорию России. При этом почти 2 млн беженцев прибыли в Польшу.

Представитель Всемирной организации уточнила, что речь идет о людях, которые покинули Украину с 24 февраля.

Как указали в Международной организации по миграции, среди уехавших с Украины 162 тысячи человек - иностранцы.