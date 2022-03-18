Страны НАТО собираются увеличить взносы в альянс

Расходы на оборону стран НАТО в размере 2% от ВВП, которые формируют бюджет альянса, недостаточны и могут быть увеличены. Об этом шла речь на встрече министров обороны США и Словакии Ллойда Остина и Ярослава Нада, сообщает официальный сайт Пентагона, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы говорили о том, что 2% ВВП [валового внутреннего продукта] в качестве расходов на оборону - это не тот уровень, который должен быть нашей целью, а является базой. Я могу подтвердить, что ряд союзников уже заявил на министерской встрече, что они планируют достичь целых 3%", - сказал Над после встречи с Остином.

По его словам, Польша и страны Балтии могут достичь расходов на оборону в размере 2,5% от своих ВВП.

При этом Над поблагодарил Остина за отправку войск США в Словакию "для обеспечения защиты этой страны".

"Усиленное присутствие войск - это значительный вклад в улучшение обороны Словакии. Возможности, которые они предоставят, - это то, чего нам не хватает здесь, в Словакии, и что значительно укрепит нашу оборону", - добавил Над.

В свою очередь, Остин заявил, что США "поддерживают готовность Словакии разместить войска НАТО в своей стране" для "укрепления обороны Европы".

"Соединенные Штаты глубоко ценят свое двустороннее сотрудничество со Словакией. Мы поддерживаем Словакию как ценного члена НАТО и будем вместе с вами защищать наши ценности и нашу общую безопасность", - подчеркнул американский министр.