В Польше принят закон, увеличивающий армию в два раза

Президент Польши Анджей Дуда подписал новый закон "Об обороне Отечества", согласно которому финансирование оборонной сферы Польши и численность армии увеличится почти в два раза - до 300 тысяч солдат, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно закону, в следующем году военные расходы страны составят 3% ВВП, в 2023 году оборонные расходы составят 2,5% ВВП. Закон также предусматривает упрощенные механизмы набора на военную службу, новую систему стимулирования кандидатов на военную службу, а также значимые нововведения в финансировании Вооруженных сил и закупки вооружения и техники. Также будет создан фонд поддержки армии, однако новый механизм позволит привлекать дополнительные средства на вооружение польской армии.

В настоящее время польская армия насчитывает около 111,5 тыс. солдат и 32 тыс. солдат войск территориальной обороны, законом предусмотрено увеличение армии до 250 тыс. профессиональных солдат и 50 тыс. солдат войск территориальной обороны.

По словам главы правящей партии Польши "Право и справедливость", вице-премьера по вопросам безопасности Ярослава Качиньского, закон "Об обороне Отечества" призван "создать правовую основу и финансовые инструменты для радикального расширения армии "как с точки зрения ее численности, так и вооружения".