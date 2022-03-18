В Турции открыли мост с самым длинным в мире центральным пролетом

Церемония открытия подвесного моста с самым длинным в мире центральным пролетом прошла в пятницу на западе Турции, трансляцию вел телеканал ТRТ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В церемонии открытия моста через пролив Дарданеллы принял участие президент Реджеп Тайип Эрдоган. Новое сооружение уже получило название "Мост 1915 года". В тот год Османские войска одержали победу в Галлиполийском сражении, частью которого была масштабная Дарданелльская операция. Бои проходили в регионе, где и построен мост.

По данным Анатолийского агентства, у нового моста, строительство которого велось с 18 марта 2017 года, самый длинный в мире центральный пролет - в 2 023 м. Цифра неслучайна, она напоминает о "Проекте развития Турции 2023", нацеленного на включение Турции в десятку мировых экономических держав.

Центральный пролет моста побил нынешний мировой рекорд - пролет моста Акаси-Кайкё в Японии, насчитывающий 1 991 м. Общая длина шестиполосного (по три в каждом направлении) подвесного моста через Дарданеллы достигает 4 608 м.

Через новый мост смогут прокладывать свои маршруты многие транспортные компании Турции и Европы. Он сокращает средний путь по суше от границы с Грецией и Болгарией до ряда сельскохозяйственных и промышленных регионов Турции минимум на 200-300 км.