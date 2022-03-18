https://news.day.az/world/1445852.html Китай обратился к миру
Китай обратился к миру
Ни одна страна ни под каким предлогом не должна вести разработку биологического оружия, Китай выступает против любых подобных программ, заявил в пятницу постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Китай выступает решительно против разработки, обладания или использования биологического или химического оружия какой-либо страной", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по военно-биологической программе на Украине.
Помимо этого КНР призывает все страны "уничтожить запасы химического оружия как можно быстрее", добавил глава китайского диппредставительства.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре