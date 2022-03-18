Китай обратился к миру

Ни одна страна ни под каким предлогом не должна вести разработку биологического оружия, Китай выступает против любых подобных программ, заявил в пятницу постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Китай выступает решительно против разработки, обладания или использования биологического или химического оружия какой-либо страной", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по военно-биологической программе на Украине.

Помимо этого КНР призывает все страны "уничтожить запасы химического оружия как можно быстрее", добавил глава китайского диппредставительства.