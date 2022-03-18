https://news.day.az/world/1445856.html Си Цзиньпин и Байден обсудили ситуацию в Украине
Си Цзиньпин и Байден обсудили ситуацию в Украине
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден в пятницу завершили разговор в формате видеоконференции, который длился почти два часа. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Как уточнил телеканал, встреча началась в 21:00 по пекинскому времени и завершилась в 22:52. Она проходила в закрытом формате и была посвящена ряду важных вопросов, в том числе ситуации в Украине.
В ходе разговора, как отмечается, китайский лидер высказался за поддержание мира и предложил Байдену приложить усилия для нормализации отношений между КНР и Соединенными Штатами.
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