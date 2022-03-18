Си Цзиньпин и Байден обсудили ситуацию в Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден в пятницу завершили разговор в формате видеоконференции, который длился почти два часа. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как уточнил телеканал, встреча началась в 21:00 по пекинскому времени и завершилась в 22:52. Она проходила в закрытом формате и была посвящена ряду важных вопросов, в том числе ситуации в Украине.

В ходе разговора, как отмечается, китайский лидер высказался за поддержание мира и предложил Байдену приложить усилия для нормализации отношений между КНР и Соединенными Штатами.