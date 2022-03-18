Глава МИД Венгрии опроверг сообщения о сложностях с поставками российского газа в Европу

Венгрия продолжает бесперебойно получать российские нефть и газ, и энергоснабжение страны находится в безопасности, несмотря на тяжелую ситуацию на территории соседней Украины. Об этом заявил в пятницу венгерский министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Петер Сийярто, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Поставки природного газа в Венгрию гарантированы, они осуществляются в соответствии с контрактами на регулярной и бесперебойной основе, и то же самое относится к поставкам нефти", - сказал глава МИД в видеообращении на своей странице в Facebook.

При этом он опроверг информацию о сложностях с поставками энергоносителей из России в Центральную Европу. По его словам, в последние дни появилась ложная информация о том, что поставки газа через Болгарию будут затруднены из-за спора с компанией "Газпром". Назвав это мистификацией, Сийярто сообщил, что разговаривал на эту тему со своим болгарским коллегой и официальными представителями "Газпрома". От них он узнал, что "Газпром" заплатил Болгарии за транзит в соответствии с контрактом и между ними нет разногласий". Поэтому "поэтому поставки газа в Венгрию остаются безопасными", заключил министр.

Он уточнил, что российский газ "беспрепятственно поступает [в Венгрию] с юга через Турцию, Болгарию и Сербию в объеме 10 млн кубометров в день, а со стороны Австрии в объеме 14 млн кубометров в день". Кроме того, "через Словакию, то есть с севера, ежедневно поступает от 6 млн до 9 млн кубометров природного газа из российских источников", - рассказал Сийярто. Что касается нефти, то ее поставки бесперебойно осуществляются по трубопроводу "Дружба", добавил он.