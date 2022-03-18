Переговоры Путина и Макрона

Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре рассмотрели ход переговоров между Москвой и Киевом. Президент России при этом изложил принципиальные подходы к выработке возможных договоренностей, сообщает пресс-служба Кремля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обсудили положение дел на переговорах российских и украинских представителей. В этом контексте были изложены принципиальные подходы российской стороны к выработке возможных договоренностей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры условились оставаться на связи.