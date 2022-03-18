https://news.day.az/world/1445872.html Переговоры Путина и Макрона
Переговоры Путина и Макрона
Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре рассмотрели ход переговоров между Москвой и Киевом. Президент России при этом изложил принципиальные подходы к выработке возможных договоренностей, сообщает пресс-служба Кремля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обсудили положение дел на переговорах российских и украинских представителей. В этом контексте были изложены принципиальные подходы российской стороны к выработке возможных договоренностей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что лидеры условились оставаться на связи.
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