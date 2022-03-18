Samsung выделил $6 млн для помощи украинцам

Компания Samsung Electronics выделила для общества Красного Креста Украины $6 млн для помощи вынужденно перемещенному населению.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, cредства уже получены, сообщается на сайте компании.

Указано, что из этой суммы $1 млн будет направлен на обеспечение потребительской электроникой.

Остальные $5 млн предназначены для закупки пищи, воды и предметов первой необходимости для людей в укрытиях, медицинского оборудования и лекарств, а также детских вещей и питания.

"Множество людей сегодня оказалось в затруднительном положении. Целые семьи вынуждены оставить свои дома, не зная, что их ждет завтра. Это наша обязанность как социально ответственной компании: оказать всю возможную помощь в такие трудные и нелегкие времена", - заявил президент компании Samsung Electronics Украина Дэнни Рю.

Сообщается, что с 24 февраля общество Красного Креста Украины мобилизовало все свои силы и использовало ресурсы для помощи населению Украины. 280 местных организаций, 24 региональных, 500 сотрудников, 6 тысяч волонтеров, из которых 3 тысячи волонтеров резерва, круглосуточно помогают украинцам, не останавливаясь ни на минуту. Сейчас для помощи населению общество Красного Креста Украины в первую очередь нуждается в аптечках неотложной помощи и медицинских средствах для раненых.

"Вынужденным переселенцам и людям, застрявшим в укрытиях, крайне необходима еда, средства личной гигиены и медицинская помощь, и мы благодарны компании Samsung Electronics за скорую реакцию и ощутимую помощь наиболее пораженным слоям гражданского населения", - отметил координатор отдела мобилизации Красного Креста Украины Ярослав Ивахно.