В Беларуси создадут ядерное оружие?

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у него нет планов создания или размещения в республике ядерного оружия, передает Day.Az.

"Я не планирую размещать здесь ядерное оружие, производить здесь ядерное оружие, создавать и использовать это ядерное оружие против кого бы то ни было. Такого никогда не было в планах белорусского руководства и в моих планах", - подчеркнул Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS, фрагменты которого приводит в пятницу агентство БелТА.

Ему был задан вопрос, могут ли измениться планы в случае ухудшения ситуации. "Нет, такой ситуации, я думаю, не будет. Я думаю, что и в Америке, и на Западе еще не все обезумели до такой степени, чтобы мы решали эту проблему через ядерное оружие", - ответил президент республики.

Лукашенко предупредил, что если США, Франция или Великобритания разместят ядерное оружие в непосредственной близости от Белоруссии, он потребует от президента России Владимира Путина вернуть ядерное оружие в республику. "Чтобы не допустить в Беларуси Хиросимы и Нагасаки, чтобы это никогда не произошло и даже угрозы такой не было Беларуси, я сказал: если американцы, Франция, Британия разместят ядерное оружие в непосредственной близости к Беларуси, допустим, в Польше, Литве или в той же Украине, то я потребую от Путина вернуть нам то ядерное оружие, которое мы когда-то передали России", - сказал президент.

"И очень хорошо знаю, кто нанес удар ядерный по Хиросиме и Нагасаки. И я хорошо знаю, что это не нужно было тогда делать. Война закончилась, - сказал Лукашенко. - Это был акт устрашения всей планеты. Надо было продемонстрировать, что у нас [у США] есть ядерное оружие. Вот причина удара США по Хиросиме и Нагасаки".

Главе государства также был задан вопрос, можно ли считать, что измененные недавно на референдуме нормы Конституции Беларуси позволяют разместить в стране ядерное оружие. "Конституция, и прежняя, и нынешняя, к этому не имеют никакого отношения, - подчеркнул президент. - Потому что по старой нашей конституции мне никто не мешал вернуть ядерное оружие в Беларусь. Точно так и эта, меняя конституцию, мы не думали даже об этом, это выдумка Запада". Лукашенко еще раз подчеркнул, что у руководства страны нет планов размещать или производить такое оружие на своей территории.