Битва при Чанаккале - эпос героизма, патриотизма, самоотверженности и мужества турецкого народа. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь в пятницу к участникам торжественной церемонии, приуроченной к 107-ой годовщине победы в морских баталиях битвы при Чанаккале, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Президент подчеркнул, что подвиг героев Чанаккале будет жить в веках.

Глава государства отметил, что 107 лет назад турецкий народ, в борьбе за свободу, изменил ход всей истории.

"Мощь самых сильных армий мира разбилась о самоотверженность сердец, отстаивающих родную землю", - сказал турецкий лидер.

Эрдоган назвал победу при Чанаккале "общим достижением сотен миллионов людей: от Европы до Азии".

"В этих землях покоятся не только герои из всех провинций Турции, но наши братья из многих стран. На всех встречах, которые я провожу с молодежью за рубежом, я рассказываю о подвигах участников исторической битвы. Почтить память дедов в Чанаккале должны приезжать не только молодые жители Турции, но и молодежь балканских государств, стран Африки, Ближнего Востока, Кавказа. Чанаккале - это символ братства многих народов", - сказал президент.

Президент Эрдоган возложил венок к памятнику героям исторической битвы.

Члены правительства, политики, военные, представители общественности почтили минутой молчания память участников сражений 1915 года.

Был озвучен государственный гимн Турции.