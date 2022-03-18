Анкара выступает за скорейшее прекращение огня в Украине

Анкара выступает за мир и стабильность в Черноморском регионе, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на торжественном мероприятии, приуроченном к 107-й годовщине победы в битве при Чанаккале, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

По словам министра, Турция внимательно отслеживает происходящее в Украине и при каждой возможности подчеркивает значимость достижения договоренности о незамедлительном прекращении огня, что позволит остановить кровопролитие и восстановить стабильность в этой стране.

Хулуси Акар привлек внимание к углубляющемуся гуманитарному кризису в Украине, в том числе в районе города Мариуполь.

"Турецкая сторона активно контактирует и с Киевом, и с Москвой с целью безопасной эвакуации турецких граждан и всего мирного населения из этого района Украины. Турция продолжает предпринимать все от нее зависящее для мира и стабильности в Черноморском регионе, в том числе используя возможности Конвенции Монтрё о статусе проливов (от 1936 года)". И так будет впредь, - сказал министр.