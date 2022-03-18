Конституция Украины может быть изменена

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук не исключил внесения изменений в Конституцию Украины по вопросу стремления страны к членству в НАТО, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Дело в том, что, поскольку путь к евро-атлантической интеграции прописан у нас в Конституции Украины, это довольно-таки высокий уровень легитимации этого направления. Поэтому мы будем смотреть, к какому пути будут идти переговорщики, и тогда уже отыскивать ту модель, которая или не будет противоречить конституции, или будет менять ее в этой части", - сказал Стефанчук в пятницу в эфире канала "Украина-24".

"Для нас важным является то, чтобы по результатам этих договоренностей мы обеспечили безопасность и получили гарантии безопасности функционирования нашего государства, поэтому мы будем ожидать того, какая формула будет заложена в переговорном процессе, и, безусловно, будем присоединяться к ее обсуждению", - добавил он.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости признать тот факт, что стране не стать членом НАТО. По его словам, Киеву нужны новые форматы взаимодействия с западными странами и отдельные гарантии безопасности. Он отметил, что старый порядок гарантий безопасности уже не работает, а специальная военная операция России "поставила под сомнение самый могущественный альянс мира - НАТО".