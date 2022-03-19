https://news.day.az/world/1445884.html Норвегия пострадала из-за спецоперации России в Украине
Норвегия пострадала из-за спецоперации России в Украине
Экономика Норвегии только недавно оправилась от пандемии, но уже столкнулась с негативными последствиями кризиса на Украине, передает Day.Az со ссылкой на Reuters.
"Украинский кризис значительно ограничивает перспективы роста наших торговых партнеров в Европе, что, в свою очередь, оказывает негативное влияние на экономику Норвегии", - говорится в сообщении агентства. Статистическое управление прогнозирует, что Центробанку Норвегии, возможно, придется повысить ставку рефинансирования четыре раза в 2022 году и еще один раз - в 2023-м. Таким образом, ставка рефинансирования ЦБ Норвегии достигнет 1,75 процента к концу следующего года.
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