Сколько продлятся санкции США против России?

Санкции Соединенных Штатов в отношении России не предназначены для того, чтобы оставаться навечно, они сохранятся до момента, когда Москва изменит свой политический курс.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с журналистами, стенограмма которой была распространена в пятницу.

"Безусловно, нет цели сохранять все это [санкции] навечно. Цель санкций - изменить их [России] поведение", - сказал он.

Глава американского внешнеполитического ведомства добавил, что нужно "быть готовым, что это [санкционное давление] продлится определенное время" и желаемый результат не будет достигнут сразу.