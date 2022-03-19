https://news.day.az/world/1445891.html Тяжелое ДТП в Турции - много раненых
Тяжелое ДТП в Турции - много раненых
В Турции произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, водитель автобуса не справился с управлением, вследствие чего автобус перевернулся.
В результате инцидента пострадали 23 человека. Состояние четырех из них оценивается как тяжелое.
Все пострадавшие были госпитализированы.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре