Тяжелое ДТП в Турции

В Турции произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, водитель автобуса не справился с управлением, вследствие чего автобус перевернулся.

В результате инцидента пострадали 23 человека. Состояние четырех из них оценивается как тяжелое.

Все пострадавшие были госпитализированы.