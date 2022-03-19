https://news.day.az/world/1445911.html Украинские военные обстреляли ночью Ясиноватую из системы "Град" - ВИДЕО
Украинские военные обстреляли ночью Ясиноватую из системы "Град" - ВИДЕО
Украинские военные в ночь на 19 марта обстреляли город Ясиноватая из системы "Град".
Известно, что ВСУ обстреляли частный сектор Ясиноватой, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
На опубликованных фотографиях можно заметить последствия обстрела. Так, после ударов над городом образовалось зарево, а в нескольких местах частного сектора Ясиноватой объекты оказались охвачены огнем.
На данный момент информация о погибших или раненных в результате данного обстрела отсутствует.
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