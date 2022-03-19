Украинские военные обстреляли ночью Ясиноватую из системы "Град"

Украинские военные в ночь на 19 марта обстреляли город Ясиноватая из системы "Град".

Известно, что ВСУ обстреляли частный сектор Ясиноватой, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На опубликованных фотографиях можно заметить последствия обстрела. Так, после ударов над городом образовалось зарево, а в нескольких местах частного сектора Ясиноватой объекты оказались охвачены огнем.

На данный момент информация о погибших или раненных в результате данного обстрела отсутствует.