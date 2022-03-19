Российские вертолеты Ка-52 нанесли ракетные удары по позициям в Украине

Согласно опубликованным Минобороны РФ кадрам, экипажи выполняли удары парами с малых и предельно малых высот, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Экипажи армейской авиации ВКС России нанесли удары ракетным вооружением по опорным пунктам украинских ВС. Об этом сообщили в Минобороны России. Согласно опубликованным военным ведомством кадрам, экипажи выполняли удары парами с малых и предельно малых высот.

"В результате авиационного удара уничтожен опорный пункт роты украинских ВС и замаскированная бронетехника", - сообщили в министерстве.

Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.