ЕС приветствует усилия Турции по диалогу между Украиной и РФ

Еврокомиссия приветствует дипломатические усилия Анкары по мирному урегулированию разногласий РФ и Украины. Как участница НАТО, Турция играет особую роль в этом вопросе. Об этом сказал официальный представитель Еврокомиссии Петер Стано, комментируя позицию Турции и стран Персидского залива по санкциям, введенным против РФ, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"Мы приветствуем четкость позиции Турции. Анкара открыто заявила о своей позиции, осуждая эту войну",- сказал Стано, напомнив также о посреднической роли Турции.

Стано напомнил, что первую после спецоперации России в Украине встречу глав МИД двух стран в Анталье организовала именно Турция. "Это было очень важно. Глава МИД Турции впоследствии побывал в Москве и Львове. Турция сыграла очень важную роль как партнер и участница Североатлантического Альянса",- сказал представитель Еврокомиссии.

В Брюсселе продолжают работать с Турцией и другими странами, которые не вводят санкции, продолжил Стано.