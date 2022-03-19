https://news.day.az/world/1445933.html ВС России продвинулись на глубину до шести километров - отчет Минобороны РФ - ВИДЕО
ВС России продвинулись на глубину до шести километров - отчет Минобороны РФ - ВИДЕО
Как сообщает Минобороны, вооруженные силы РФ продвинулись на глубину до шести километров.
Официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что вооруженные силы РФ продвинулись на глубину до 6 километров и вышли на рубеж Новоукраинка и Шахтерское, передает Day.Az со ссылкой на Tvzvezda.
По сообщению представителя Минобороны, подразделения Народной Милиции т.н. "ЛНР" развивая наступление в восточных кварталах Северодонецка, вклинились в оборону противника на 2 километра.
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