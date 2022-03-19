https://news.day.az/world/1445935.html ВСУ освобождают населенные пункты - ВИДЕО
ВСУ освобождают населенные пункты - ВИДЕО
За последние дни силами украинской обороны было освобождено более 30 населенных пунктов на Киевщине.
В сети появилось видео, как ВСУ освобождают населенные пункты страны от военных РФ, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Место дислокации бойцов не разглашается с целью безопасности.
Как известно, в Киевской области за последние дни силами украинской обороны были возвращены под контроль более 30 населенных пунктов.
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