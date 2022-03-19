За последние дни силами украинской обороны было освобождено более 30 населенных пунктов на Киевщине.

В сети появилось видео, как ВСУ освобождают населенные пункты страны от военных РФ, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Место дислокации бойцов не разглашается с целью безопасности.

Как известно, в Киевской области за последние дни силами украинской обороны были возвращены под контроль более 30 населенных пунктов.