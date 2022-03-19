В Китае умерли два человека c COVID-19 впервые с начала года

В Китае за прошедшие сутки зарегистрировали две смерти пациентов с COVID-19 на фоне активного распространения заболевания по всей стране. В последний раз летальный исход в связи с заражением коронавирусом фиксировали 25 января 2021 года, следует из данных государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В пятницу, 18 марта, в Китае выявили 2228 новых случаев COVID-19, из них 71 ввозной и 2157 локальных. Такие высокие показатели в стране, где придерживаются политики "нулевой терпимости" к вирусу, фиксируют больше недели. До этого столь высокие цифры были только в самом начале 2020 года, когда заболевание распространялось преимущественно в КНР.

Большинство локальных случаев выявили в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая. Там за минувшие сутки зарегистрировали 1674 заражения, 69 случаев выявлено в провинции Ляонин, 42 случая - в провинции Шаньдун на востоке, 22 - в провинции Ганьсу, 47 - в южной провинции Гуандун, 20 - в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян, 11 - в провинции Шэньси. Помимо этого, коронавирус был выявлен в провинциях Юньнань, Чжэцзян, Хэбэй, Хэнань, а также в городах центрального подчинения Пекин, Шанхай, Тяньцзинь.