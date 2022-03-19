Дефицита продуктов нет и не будет

На складах и в распределительных центрах созданы достаточные запасы продуктов, а поставки продовольствия в торговые сети идут без перебоев. Российские производители знают, как работать в условиях ажиотажа, отметил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в интервью телеканалу "Россия 24", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Минсельхоз видит "определенный ажиотажный спрос, например, на сахар", и "понимает, что у этих действий есть... сильная эмоциональная составляющая", подчеркнул министр.

Гражданам не стоит бояться дефицита продуктов, российские сельхозпроизводители обеспечат страну продовольствием в полном объеме.

Россия полностью обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия. "Это и зерно, рыба, мясо, сахар, растительное масло", - пояснил Патрушев.

Производители работают в условиях роста себестоимости, что отражается на розничных ценах. Существуют инфляционные риски, но власти стараются их минимизировать.

Что касается сахара, то отгрузки идут без перебоев, заводы работают круглосуточно.

Кроме того, аграрии существенно расширят посевные площади под сахарную свеклу в расчете на хороший урожай.

Правительство принимает меры по сдерживанию роста цен на продукты, увеличивает объем финансирования программ льготного кредитования, выделяет дополнительные средства на закупку сельхозтехники и оборудования.

Производители хлеба в ближайшее время получат субсидии на 2,5 млрд руб. Еще 2 млрд руб. направят на субсидирование перевозок сельхозпродукции и удобрений.

Власти помогут системообразующим предприятиям АПК, что позволит им привлечь льготные оборотные кредиты, обеспечит бесперебойную работу таких предприятий и занятость на селе, заключил Патрушев.