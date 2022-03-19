https://news.day.az/world/1445953.html Украинская армия потеряла выход к Азовскому морю
Украинская армия потеряла выход к Азовскому морю
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли выход к Азовскому морю, передает Day.Az со ссылкой на публикацию министерства обороны РФ.
В оперативной сводке уточняется, что российские военнослужащие "частично достигли успеха в Донецком оперативном районе".
"Временно лишили Украину выхода к Азовскому морю", - заявили в Минобороны России.
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