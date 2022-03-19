Украинская армия потеряла выход к Азовскому морю
Depozit faizini öncədən al!

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли выход к Азовскому морю, передает Day.Az со ссылкой на публикацию министерства обороны РФ.

В оперативной сводке уточняется, что российские военнослужащие "частично достигли успеха в Донецком оперативном районе".

"Временно лишили Украину выхода к Азовскому морю", - заявили в Минобороны России.