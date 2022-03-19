Более 60 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы утром в субботу, 19 марта. Это следует из данных сервиса "Яндекс. Расписания", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В Шереметьево отменили 25 и задержали два рейса. Из Внуково не вылетело девять самолетов, еще семь были задержаны. В Домодедово было задержано четыре рейса, 16 - отменено.