https://news.day.az/world/1445955.html Более 60 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
Более 60 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
Более 60 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы утром в субботу, 19 марта. Это следует из данных сервиса "Яндекс. Расписания", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В Шереметьево отменили 25 и задержали два рейса. Из Внуково не вылетело девять самолетов, еще семь были задержаны. В Домодедово было задержано четыре рейса, 16 - отменено.
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