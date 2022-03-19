"Газпром" продолжает штатную подачу газа через Украину

Компания "Газпром" продолжает в штатном порядке осуществлять подачу российского газа для транзита в Европу через территорию Украины, заявки на транзит растут. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам официальный представитель холдинга Сергей Куприянов.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей - 106,6 млн куб. м на 19 марта", - сообщил он. Этот объем почти соответствует поставкам по долгосрочному бронированию на транзит газа через Украину (порядка 109,5 млн куб. м в сутки).

На пятницу, 18 марта, заявки составляли 105,1 млн куб. метров.

Также "Газпром" четыре дня подряд не заказывал мощности прокачки газа в Германию через Польшу по газопроводу Ямал - Европа.