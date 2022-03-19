В Туркменистане состоялась инаугурация нового президента

В Ашхабаде состоялась инаугурация избранного Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Об этом передает Day.Az со ссылкой на "Туркменистан: Золотой век".

В торжественной церемонии принимали участие члены правительства и совета безопасности, руководители госструктур, дипломаты и журналисты.

В зал столичного дворца "Рухыет" были внесены Государственный флаг Туркменистана, Штандарт Президента Туркменистана, Конституция Туркменистана и священный Коран.

Председатель Центризбиркома Гульмурад Мурадов вручил Бердымухамедову удостоверение президента. Затем новый глава государства, положив руку на конституцию произнес президентскую присягу, обязавшись "строго следовать конституции и законам Туркменистана, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на Президента Туркменистана обязанности".

Президентские выборы в стране прошли 12 марта. Явка избирателей составила 97,17% или 3 362 052 человек. ЦИК после подсчета всех бюллетеней сообщил о победе кандидата от Демократической партии Сердара Бердымухамедова, набравшего 72,97% голосов.

Выборы президента в Туркменистане проводятся раз в семь лет.