https://news.day.az/world/1445972.html Минобороны РФ: момент уничтожения подразделения ВСУ - ВИДЕО
Минобороны РФ: момент уничтожения подразделения ВСУ - ВИДЕО
Подразделение передвигалось на четырёх автомобилях повышенной проходимости Humvee для проведения разведывательно-поисковых действий, передает Day.Az со ссылкой на LİVE.
Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения высокоточным оружием разведывательно-диверсионного подразделения ВСУ в ходе "Операции Z". На видео демонстрируется взлёт и нанесение удара.
Украинское подразделение передвигалось на четырёх военных автомобилях повышенной проходимости американского производства Humvee для проведения разведки. После удара высокоточным ракетным вооружением оно было уничтожено, сообщает минобороны РФ.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре