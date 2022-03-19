Минобороны РФ: момент уничтожения подразделения ВСУ

Подразделение передвигалось на четырёх автомобилях повышенной проходимости Humvee для проведения разведывательно-поисковых действий, передает Day.Az со ссылкой на LİVE.

Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения высокоточным оружием разведывательно-диверсионного подразделения ВСУ в ходе "Операции Z". На видео демонстрируется взлёт и нанесение удара.

Украинское подразделение передвигалось на четырёх военных автомобилях повышенной проходимости американского производства Humvee для проведения разведки. После удара высокоточным ракетным вооружением оно было уничтожено, сообщает минобороны РФ.