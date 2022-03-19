Роскомнадзор призвал YouTube снять блокировку с российских каналов

Роскомнадзор призвал видеохостинг YouTube снять блокировку с российских каналов, пригрозив ответными "технологическими мерами". Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства, передает Day.Az.

"В общей сложности Роскомнадзор зафиксировал 54 факта применения YouTube ограничений в отношении российских каналов. Среди подвергшихся цензуре оказались YouTube-каналы российских независимых журналистов и СМИ с многомиллионной аудиторией", - заявили в федеральной службе.

В сообщении Роскомнадзора отмечается, что под ограничения платформы попали такие каналы, как РБК, НТВ, ТНТ, РЕН ТВ, "Известия", "Пятый канал", "Русское радио", "Царьград". "Первый канал", "Россия 1" и др.

"По всем фактам цензуры российских СМИ (...) Роскомнадзор направлял требования прекратить дискриминацию и обеспечить свободный доступ к информации для всех пользователей видеохостинга. Тем не менее по состоянию на 18 марта со стороны компании Google LLC эти требования не выполнены", - уведомили в Роскомнадзоре.