Армения стоит перед проблемой продовольственной безопасности

Оппозиционный депутат Национального Собрания от фракции "Армения" Артур Хачатрян в беседе с журналистами в парламенте признался, что Армения стоит сегодня перед проблемой продовольственной безопасности.

По его словам, правительство Российской Федерации ввело временный запрет на экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), при этом допускаются поставки на основании разрешений, выдаваемых Минсельхозом.

"Люди опасаются, что Армения, Казахстан или другие страны могут закупить российское зерно, а потом продать третьей стране. Однако в долгосрочной перспективе, чтобы избежать такой ситуации, нужно развивать местное производство. В Армении есть 40% пахотной земли, которая не обрабатывается. Сейчас нужно понять, что причиняет государству больше вреда - не обрабатывать эти земли или потратить средства на их обработку? Нужно проанализировать расходы и доходы", - отметил депутат.

По представленным депутатом от фракции "Армения" данным, в 2021 году в Армении был собран катастрофически низкий урожай: сокращение доли пахотных земель в пятилетнем срезе и в результате самый низкий урожай - 97 тыс. 200 т..