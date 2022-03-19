Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 468 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 468 млн 147 тыс. 268, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 70 тыс. 885 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция и Великобритания. В Штатах выявлено 79 млн 717 тыс. 247 инфицированных COVID-19, умерли 970 806 пациентов. В Индии - 43 млн 6 тыс. 80 случаев заражения и 516 352 умерших, в Бразилии - 29 млн 584 тыс. 800 случаев болезни и 657 098 скончавшихся.

На четвертое место вышла Франция. В стране зарегистрировано суммарно 24 млн 143 тыс. 852 инфицированных и 141 869 умерших. В Великобритании выявили 20 млн 243 тыс. 940 случаев заражения, скончались 164 099 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 781,8. В США на 1 млн жителей скончались 2 983 человека, Индии - 368, Бразилии - 3 053, Франции - 2 150, Великобритании - 2 387.