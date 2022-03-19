Последствия сильного землетрясения в Японии

Вблизи восточного побережья острова Хонсю в Японии было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,3. Об этом сообщило японское метеорологическое агентство, передает Day.Az со ссылкой на Униан.

По его данным, эпицентр землетрясения залегал на глубине 60 км у побережья префектуры Фукусима. Агентство также объявило об угрозе цунами в регионе.

Ожидается, что у берегов префектур Фукусима и Мияги могут возникнуть волны высотой до 1 м.

В результате землетрясения в отдельных районах Токио нарушена подача электроэнергии. По данным энергетической компании Tepco, без света остались примерно 700 тыс. домохозяйств.

Напоним, что в 2011 году в этом регионе произошло сильное землетрясение с последовавшим за ним цунами, которое привело к крупной аварии на атомной электростанции "Фукусима-1".