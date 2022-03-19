Последствия сильного землетрясения в Японии - ФОТО
Вблизи восточного побережья острова Хонсю в Японии было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,3. Об этом сообщило японское метеорологическое агентство, передает Day.Az со ссылкой на Униан.
По его данным, эпицентр землетрясения залегал на глубине 60 км у побережья префектуры Фукусима. Агентство также объявило об угрозе цунами в регионе.
Ожидается, что у берегов префектур Фукусима и Мияги могут возникнуть волны высотой до 1 м.
В результате землетрясения в отдельных районах Токио нарушена подача электроэнергии. По данным энергетической компании Tepco, без света остались примерно 700 тыс. домохозяйств.
Напоним, что в 2011 году в этом регионе произошло сильное землетрясение с последовавшим за ним цунами, которое привело к крупной аварии на атомной электростанции "Фукусима-1".
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