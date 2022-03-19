Обнародована статистика зараженных в Иране

В Иране за прошедшие сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 72 человека.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Общее число умерших от коронавируса в стране достигло 139 550.

За последние сутки в Иране выявлено 1 323 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 достигло 7 139 217.