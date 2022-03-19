https://news.day.az/world/1446058.html ВС России ударили по складу с вооружением Украины - ВИДЕО
ВС России ударили по складу с вооружением Украины - ВИДЕО
Минобороны РФ опубликовало в субботу кадры уничтожения склада с вооружением ВСУ ударом высокоточного оружия с беспилотника, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"На видео объективного контроля зафиксировано точное попадание ракеты в подземный ангар с вооружением и боеприпасами", - сообщили в военном ведомстве.
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