ВС России ударили по складу с вооружением Украины

Минобороны РФ опубликовало в субботу кадры уничтожения склада с вооружением ВСУ ударом высокоточного оружия с беспилотника, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На видео объективного контроля зафиксировано точное попадание ракеты в подземный ангар с вооружением и боеприпасами", - сообщили в военном ведомстве.