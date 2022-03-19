Массовая смерть от лихорадки Ласса в Нигерии

Число умерших с начала нынешнего года в Нигерии от лихорадки Ласса достигло 112. Об этом сообщил Нигерийский центр по контролю за болезнями, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С 1 января 2022 года по текущий день 112 человек умерли от лихорадки Ласса, - цитирует его в субботу нигерийская газета Nation. - Число заболевших составило 3 079". По словам специалистов центра, наиболее уязвимая возрастная группа - от 21 до 30 лет. Эпицентрами нынешней вспышки лихорадки Ласса являются штаты Ондо, Эдо и Баучи, на которые приходится 70% от общего числа заболевших.

В Нигерии за 2021 год было зафиксировано более 80 смертей от лихорадки Ласса. Предыдущая серьезная вспышка данного заболевания наблюдалась в стране в 2017-2018 гг.

Лихорадка Ласса представляет собой острое инфекционное вирусное заболевание, входящее в семейство аренавирусов группы геморрагических лихорадок. По ряду признаков она близка к заболеванию, вызываемому вирусом Эбола. Наиболее широкое распространение лихорадка Ласса получила в Западной Африке, включая Нигерию, Либерию, Гану, Гвинею и Сьерра-Леоне. Ежегодно в этих странах лихорадкой болеют до 500 тыс. человек, для около 5 тыс. из них это заболевание заканчивается летальным исходом. Возбудителями лихорадки являются вирусы, переносимые грызунами, в первую очередь крысами. Первоначальное заражение человека происходит в результате контакта с пищей или предметами, инфицированными крысами. Попав в организм человека, вирусы лихорадки Ласса могут передаваться от заболевшего другим людям. Пик заболевания в Западной Африке приходится на сухой сезон (декабрь - апрель), который совпадает с завершением цикла размножения крыс.

Вакцины от лихорадки Ласса нет, поэтому основные усилия властей в противодействии распространению этого заболевания направлены на обеспечение соблюдения норм гигиены местными жителями.