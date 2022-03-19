Четыре ребенка погибли в Кандагаре

Четыре ребенка погибли в провинции Кандагар на юге Афганистана в результате детонации неразорвавшегося артиллерийского снаряда.

Об этом сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на местную полицию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, трагедия произошла в уезде Шах-Вали-Кот. Согласно предварительным данным, дети играли с боеприпасом.

Телеканал не привел причину, по которой снаряд не был своевременно утилизирован.