https://news.day.az/world/1446065.html Четыре ребенка погибли в Кандагаре
Четыре ребенка погибли в Кандагаре
Четыре ребенка погибли в провинции Кандагар на юге Афганистана в результате детонации неразорвавшегося артиллерийского снаряда.
Об этом сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на местную полицию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее информации, трагедия произошла в уезде Шах-Вали-Кот. Согласно предварительным данным, дети играли с боеприпасом.
Телеканал не привел причину, по которой снаряд не был своевременно утилизирован.
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