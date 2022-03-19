Главы МИД Турции и Японии обсудили события в Украине

События в Украине и последние процессы в различных регионах мира вновь подчеркнули необходимость скорейшего серьезного реформирования международной системы, в особенности Совбеза ООН. Турция и Япония готовы сообща прилагать усилия в этом направлении.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам субботней встречи с коллегой из Японии Ёсимасой Хаяси в Анталье.

Глава турецкой дипломатии сообщил, что рад встрече с японским коллегой в своем родном городе - Анталье.

Чавушоглу напомнил о запуске Турцией в 2019 году инициативы "Азия заново" и подчеркнул , что Анкара воспринимает Японию в качестве очень важного партнера.

"Позиции Турции и Японии на международных площадках близки. Наши страны действуют сообща. В очередной раз хотелось бы сказать, что Анкара поддерживает кандидатуру Японии в Совбезе ООН на период 2023-2024 гг. Мы также обменялись мнениями по ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе и особо остановились на процессах в России и Украине. Я проинформировал японского коллегу о последней ситуации в Украине, поделился оценками. Кроме того, предоставил информацию о посреднических усилиях Турции и нынешнем положении дел", - сказал турецкий министр.