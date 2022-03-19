Россия открыта к сотрудничеству с Западом

Россия открыта сотрудничеству со всеми странами, включая западные, однако в случае с Западом Москва сама инициативы выдвигать не намерена.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии финала трека "Международный" конкурса "Лидеры России", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Продолжаем мы быть открытыми к любому сотрудничеству, включая западные, хотя, когда Запад себя так повел, мы не собираемся выступать с какими-то инициативами, - сказал он. - Посмотрим, как они будут выходить из тупика, в который сами себя загнали, загнали свои ценности, принципы свободного рынка, неприкосновенности частной собственности, презумпции невиновности. Все это растоптано ими самими".

По словам министра, многие страны стали задумываться о том, "как дальше потихонечку отползать от доллара в международных расчетах".

"Потому что сегодня так получилось, завтра еще кто-то может не понравиться. Они [США] же по всему свету направляют своих дипломатов, в каждой стране поручают своим дипломатам требовать прекращения сотрудничества с Россией, "а то будут санкции". Причем ладно, когда по маленьким странам такая работа ведется, но когда с такими ультиматумами и требованиями обращаются к Китаю, Индии, Египту, Турции - это, наверное, у наших американских коллег потеря чувства реального либо совсем уже захлестывающий все нормы "комплекс сверхполноценности", - заключил Лавров.