Число выехавших из Украины уменьшилось

Государственную границу из Украины в ЕС и Молдову 18 марта пересекли больше 50 тысяч человек. Это примерно на 9% меньше, чем днем ранее.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, об сообщает украинская Госпогранслужба.

"Пассажиропоток в течение последних трех суток имеет тенденцию к уменьшению... Сейчас почти по всем направлениям отсутствуют очереди пешеходов и транспортных средств", - указывается в сообщении.

Указано, что более 32 тысяч украинцев выехали в Польшу. В целом за последние три дня число покидающих страну сократилось уже в полтора раза.

В то же время, продолжает увеличиваться поток въезжающих в Украину. В частности, 18 марта их число достигло почти 19 тысяч, в том числе граждан Украины - более 15 тысяч, тогда как еще 13 марта эти показатели составляли соответственно 15 тысяч и 13 тысяч.

"Подавляющее большинство - мужчины, готовые встать на защиту страны. Всего в Украину вернулось свыше 317 тысяч наших соотечественников", - указало ведомство.

Также сообщается, что за прошедшие сутки на западных границах было оформлено свыше 900 транспортных средств с гуманитарными грузами, тогда как в предыдущие дни пропускалось по 800 таких авто.