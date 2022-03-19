https://news.day.az/world/1446092.html Жуткая цепная авария в Турции - много пострадавших
Жуткая цепная авария в Турции - много пострадавших
В горном тоннеле Болу в Турции произошло ДТП с участием 18 транспортных средств.
Как передает Day.Az в субботу со ссылкой на турецкие СМИ, в результате ДТП пострадали 17 человек.
На место ДТП были привлечены бригады спасателей, скорой помощи и полиция. Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.
О причине ДТП не сообщается.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре