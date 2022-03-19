Жуткая цепная авария в Турции

В горном тоннеле Болу в Турции произошло ДТП с участием 18 транспортных средств.

Как передает Day.Az в субботу со ссылкой на турецкие СМИ, в результате ДТП пострадали 17 человек.

На место ДТП были привлечены бригады спасателей, скорой помощи и полиция. Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.

О причине ДТП не сообщается.