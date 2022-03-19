Протесты вынудили принца Уильяма и Кейт Миддлтон изменить маршрут

Герцогу и герцогине Кембриджским - принцу Уильяму и его супруге Кейт - пришлось изменить маршрут поездки в Белиз из-за протестов местных жителей, которые не захотели их видеть на своей земле.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает газета The Guardian.

По данным издания, причиной протестов послужили разногласия между местными жителями и природоохранной благотворительной организацией Flora and Fauna International, покровителем которой является принц Уильям.

Он и его супруга планировали в ходе поездки посетить Белиз, Ямайку и Багамы. Как полагает The Guardian, это может быть попыткой поддержать власть монархии в регионах после того, как Барбадос решил стать республикой.

Барбадос являлся колонией Великобритании с XVII века, став одним из центров работорговли. С 1966 года остров является независимым государством, но Елизавета II оставалась королевой Барбадоса до 30 ноября 2021 года.

Первым пунктом путешествия Уильяма и Кейт должна была стать какао-ферма в деревне Индиан-Крик. Однако возникли разногласия относительно места посадки их вертолета в Белизе. Местные жители утверждают, что с ними не консультировались по этому поводу. Глава поселения Себастьян Шол заявил, что жители деревни "не хотят, чтобы они совершили посадку на их земле".