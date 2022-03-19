Нет оснований полагать, что формат ОПЕК+ будет разрушен

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на данный момент нет оснований полагать, что механизм ОПЕК+ будет разрушен, так как никто в этом не заинтересован, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы отметили, что бегают американцы на эту тему и к Саудовской Аравии, и к Эмиратам, к Катару и по нефти, и по газу. И все перечисленные мною страны, равно как и Венесуэла и Иран, четко говорят, что, когда будем рассматривать вопросы, связанные с появлением новых участников на рынке нефти, мы все привержены формату ОПЕК+, где на основе консенсуса обсуждаются и согласовываются квоты для каждого участника. И я пока не вижу оснований полагать, что этот механизм будет каким-то образом разрушен. Никто в этом не заинтересован", - сказал он на открытии финала трека "Международный" конкурса "Лидеры России" в субботу.

Лавров также отметил, что Россия в политике не предает коллег и партнеров. "Венесуэла нам друг, Иран нам близкое очень государство", - уточнил он. "Когда ведущая страна мира, каковой все-таки и являются Соединенные Штаты, глобальные, общие, планетарного значения проблемы решает прежде всего исходя из своих внутренних интересов, а они в свою очередь определяются двухгодичными электоральными циклами, то крупнейшие проблемы просто приносятся в жертву этим электоральным циклам", - добавил министр. Лавров подчеркнул, что во многом действия США направлены на то, чтобы показать, что "демократический президент и администрация справляются и хорошо себя чувствуют перед ноябрьскими выборами в конгресс США".