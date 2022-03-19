На Тайване произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в субботу в центральной части Тайваня.

Об этом сообщила сейсмологическая служба этого китайского острова, зарегистрировавшая подземные толчки в 23:23 по местному времени, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Их эпицентр находился в 29,4 км от города Наньтоу, а очаг залегал на глубине 15 км. Колебания почвы ощущались на территории уездов Юньлинь, Наньтоу, Цзяи, Чжанхуа.

Данные о жертвах и разрушениях к этому часу не поступали.

Тайвань с населением свыше 23 млн человек расположен в сейсмически активном районе Восточной Азии.