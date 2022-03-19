Алжир отзывает посла из Испании

Алжир принял решение немедленно отозвать для консультаций своего посла в Мадриде после заявлений правительства Испании, означающих резкое изменение ее позиции по вопросу о Западной Сахаре.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в обнародованном в субботу коммюнике алжирского МИД.

"Будучи весьма удивлены заявлениями высших испанских властей по теме Западной Сахары, алжирские власти, изумленные столь резким изменением позиции бывшей управляющей державы Западной Сахары, решили немедленно отозвать своего посла в Мадриде для консультаций", - цитирует заявление информационное агентство Algerie Press Service.

В пятницу премьер-министр Испании Педро Санчес направил письмо королю Марокко Мухаммеду VI, в котором отметил, что официальный Мадрид "признает важность проблемы Сахары для Марокко". Глава правительства подчеркнул, что "Испания считает марокканскую инициативу об автономии (сахарских регионов - прим. ТАСС), представленную в 2007 году, наиболее серьезной, реалистичной и надежной основой для разрешения этого спорного вопроса".

Санчес также указал на "серьезные и заслуживающие доверия усилия Марокко в рамках ООН по поиску взаимоприемлемого решения" сахарского вопроса. Премьер-министр также подчеркнул, что Испания и Марокко "неразрывно связаны историей, географией, интересами и общей дружбой". "Убежден, что процветание Марокко связано с процветанием Испании, и наоборот", - добавил он.

Ранее власти Испании не высказывали явную поддержку марокканской инициативе об автономии сахарских регионов.

Ситуация в Западной Сахаре много десятилетий остается предметом длительного международного спора. Независимости Западной Сахары добивается созданный в середине 1970-х годов Фронт POLISARIO, который после ухода испанских колонизаторов провозгласил Сахарскую Арабскую Демократическую Республику и при поддержке Алжира развернул вооруженную борьбу.

Боевые действия в зоне конфликта продолжались до 1991 года и были прекращены после того, как ООН направила туда миротворческую миссию. Несмотря на многочисленные мирные инициативы международного сообщества, разрешить спор никак не удается из-за диаметрально противоположных позиций сторон.

Марокко считает Западную Сахару своей неотъемлемой частью и допускает лишь предоставление ей широкой автономии в составе королевства. С июня 2007 года Марокко и Фронт POLISARIO провели четыре раунда переговоров, однако все они завершились безрезультатно.