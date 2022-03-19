Baker Hughes приостанавливает инвестиции на территории РФ

Международная нефтесервисная компания Baker Hughes приняла решение о приостановке новых инвестиций в свою деятельность на территории Российской Федерации в связи с событиями в Украине. Соответствующее заявление компании опубликовано в субботу на ее сайте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы продолжаем наблюдать за развитием ситуации, и сегодняшнее объявление последовало за внутренним решением, принятым советом директоров компании и доведенным до сведения ее руководящего состава в начале этой недели," - приводится в тексте заявление председателя и главного исполнительного директора Baker Hughes Лоренцо Симонелли.

По его словам, компания продолжит соблюдение действующих международных законов и санкций, а также текущих договорных обязательств.

"Кризис в Украине вызывает серьезную обеспокоенность, и мы твердо поддерживаем дипломатическое решение", - отметил Симонелли.

Ранее об аналогичных шагах на фоне введенных санкций сообщили нефтесервисовые компании Halliburton и Schlumberger.