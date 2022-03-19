В Турции назвали главной задачей организацию встречи Путина с Зеленским

Турция считает своей основной задачей организовать встречу между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Володимиром Зеленским.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом сообщил в субботу в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.

"Мы держим свои каналы общения с обоими сторонами открытыми. Это очень важно, наши старания направлены на то, чтобы организовать прямую встречу президентов России и Украины. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на днях совершал визит в Москву, проводил переговоры", - сказал Калын.

Пресс-секретарь президента отметил, что президент Турции Эрдоган по два раза связывался с президентами России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиров Зеленским. Калын добавил, что Турция использует все каналы для быстрого достижения прекращения огня в Украине.

"Стороны на техническом уровне встречаются в Беларуси. Первая встреча на уровне министров состоялась во время проведения Дипломатического форума в Анталье. Сегодня главная задача организовать встречу на высшем уровне", - отметил пресс-секретарь.